Татьяна Тарасова: папа договорные матчи не играл, за это его и сняли с руководства сборной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась подробностями увольнения своего отца, Анатолия, с поста главного тренера сборной СССР по хоккею.



«Как получилось, что папа принёс сборной победу на Олимпийских играх, а его вскоре сняли? Снимать его, конечно, было не за что. Только из-за того, что он не подчинился. Мы уже занимали первое место и могли бы кому-то проиграть, чтобы чехи были впереди. Но папа вообще договорные игры не играл, он о них не слышал, не знал и знать не хотел. За это его и сняли.

Закончили его жизнь. Но они не понимали, что закончили не его жизнь, а жизнь хоккея. Да пропади они пропадом», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».