Туктамышева — о возможной беременности: я бы стала офигенно любящей матерью

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к беременности.
«Как бы я поступила, если бы забеременела? Естественно, стала бы офигенно любящей матерью. Я люблю жизнь, я люблю любить. Никакая радость Олимпиады не возместит тебе аборт, тут для меня ответ очевиден. Ребёнок, счастливая семья намного важнее, для меня это всегда было на первом месте», — заявила Туктамышева в выпуске шоу «50 вопросов.Спорт» на платформе PREMIER.
Напомним, 24-летняя российская фигуристка была включена в основной состав сборной России на олимпийский сезон. Она стала единственной фигуристкой в команде, которая не тренируется в группе Этери Тутберидзе. Также в сборную вошли Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.
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