Туктамышева поделилась мнением о возможности Загитовой и Медведевой вернуться в сборную

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о возможности олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в состав сборной России.



«Верю ли я в их возвращение? Да, без проблем. У нас, по-моему, пять мест в основном составе сборной, и если захотят – то конечно. Мне кажется, я была в худшем состоянии в своей карьере когда-то. Тогда у меня совсем ничего не получалось. Всё возможно.

Вернутся ли они, если захотят или если смогут? Если захотят. Всё от желания зависит. Будет желание – будут возможности. Нет желания – нет ничего», — сказала Туктамышева в выпуске шоу «50 вопросов. Спорт» на платформе PREMIER.