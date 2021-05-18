Туктамышева поделилась мнением о возможности Загитовой и Медведевой вернуться в сборную
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о возможности олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в состав сборной России.
«Верю ли я в их возвращение? Да, без проблем. У нас, по-моему, пять мест в основном составе сборной, и если захотят – то конечно. Мне кажется, я была в худшем состоянии в своей карьере когда-то. Тогда у меня совсем ничего не получалось. Всё возможно.
Вернутся ли они, если захотят или если смогут? Если захотят. Всё от желания зависит. Будет желание – будут возможности. Нет желания – нет ничего», — сказала Туктамышева в выпуске шоу «50 вопросов. Спорт» на платформе PREMIER.
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