Олимпийская чемпионка Ильиных приняла участие в съёмках клипа певицы Sia

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных снялась в новом музыкальном клипе певицы Sia.



Как сообщает издание Hello, креативным продюсером и режиссёром видео стал гражданский муж Ильиных – актёр балета Сергей Полунин. Съемки проходили в Майами и на Аляске. Фигуристка в новом видео танцует на замёрзшем озере в лёгком лиловом платье, а также в закрытом помещении. Премьера состоялась 18 мая на официальном YouTube-канале певицы.



«Песни Sia – особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей – это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Мы были всем сердцем настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок легко реализовывались. Это было прекрасное приключение!» — сказала Ильиных.



Напомним, Ильиных завершила спортивную карьеру в апреле 2019 года. Помимо золотой медали в Сочи-2014, она также выиграла бронзу в танцах на льду среди пар вместе с Никитой Кацалаповым. Также она является серебряным призёром командного чемпионата мира – 2015 в Токио, двукратной серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов Европы в парном разряде.

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