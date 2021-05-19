Во время фотосессии в волосах Медведевой запутался попугай. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева в «сториз» своего «инстаграма» разместила видео, на котором демонстрируется, как во время фотосессии в её волосах запутался попугай. Птица располагалась на голове спортсменки, одетой в чёрное вечернее платье. Попугай попытался взлететь, однако зацепился когтями за волосы фигуристки. К счастью, инцидент разрешился быстро — всего через несколько секунд пернатому помогли распутаться.

Попугай запутался в волосах Медведевой во время фотосессии

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.