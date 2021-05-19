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Елизавета Туктамышева сфотографировалась в красном платье на пляже

Елизавета Туктамышева сфотографировалась в красном платье на пляже
Антон Шебика
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась в красном платье на пляже.

«Счастье», — подписала снимок фигуристка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Подписчики так оценили фото Елизаветы:
«Лиза, какая же вы светлая. Излучаете счастье».
«Красота».
«Настоящая леди».
«Наша красавица и талантище».
«Шикарная».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

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