Елизавета Туктамышева сфотографировалась в красном платье на пляже

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась в красном платье на пляже.

«Счастье», — подписала снимок фигуристка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Подписчики так оценили фото Елизаветы:

«Лиза, какая же вы светлая. Излучаете счастье».

«Красота».

«Настоящая леди».

«Наша красавица и талантище».

«Шикарная».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.