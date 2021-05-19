Елизавета Туктамышева отреагировала на сравнение с Аллой Пугачёвой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к сравнению со знаменитой певицей Аллой Пугачёвой. Ранее преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева сказала: «Туктамышева идёт вразрез со всеми конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток и сказала: „Милые мои, сейчас я покажу, как надо всё делать“».

«Я бы так жёстко не стала высказываться про „вечеринку малолеток“. Все спортсменки достойны уважения. Сравнение с Аллой Борисовной, наверное, положительно, она одна из звёзд настолько крупного масштаба, что это, естественно, приятно. Спасибо за такие хорошие слова, – сказала Туктамышева в шоу «50 вопросов» на Premier.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.