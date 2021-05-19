«Мужчинам, бывает, это нужно». Туктамышева призналась, что готова простить измену

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, могла ли бы она простить измену.

«Я думаю, вообще не стоит сравнивать мужчин и женщин в этом плане. У мужчин, наверное, действительно потребности какие-то. Если брать меня, то у меня нет такой потребности, если долго нет секса. Тем более раньше я встречалась с Андреем Лазукиным, всё было нормально. Но я считаю, что если вы любите друг друга, уважаете и цените, то вы как-то не позволите, наверное, такому случиться. Измена — это… Если ты, мне кажется, начинаешь это делать, то изменил раз — и дальше пойдет. Это классическая фраза. Я с этим не сталкивалась, но, наверное, это так.



Могла бы я изменить? Не знаю. У всех бывают ситуации, когда вспышка страсти происходит. Но, наверное, нет. Могла бы простить? Да. Мужчинам, бывает, это нужно. Но это в зависимости от ситуации, естественно — не то что «ладно, дорогая, я пошёл», а в итоге пошёл не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала — а вас очень легко, если честно.



Поэтому — в зависимости от ситуации. В каком-то случае, мне кажется, могла бы простить. Но опять же я говорю без опыта. Может быть, сейчас я говорю одно, а в итоге на деле будет совершенно другое», — сказала Туктамышева в шоу «50 вопросов» на Premier.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.