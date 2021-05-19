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Футболист ЦСКА Константин Кучаев обнял и поднял фигуристку Елену Радионову. Фото

Футболист ЦСКА Константин Кучаев обнял и поднял фигуристку Елену Радионову. Фото
Антон Шебика
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года фигуристка Елена Радионова сфотографировалась со своим возлюбленным, игроком московского ЦСКА Константином Кучаевым. На снимке футболист обнял Елену и поднял её. Об их романе стало известно в марте 2020 года.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Константина Кучаева

Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов. Елена завершила карьеру в 21 год.

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