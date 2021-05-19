Французская фигуристка: Франция — это красное вино и сыр. Россия — это суровость

Французская фигуристка Аделина Галявиева рассказала об отношении к Италии, Франции и России. Аделина родом из Казани, однако семь лет назад сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Франции.

«Я часто переезжала, но сейчас мой дом всё же Италия. При этом не могу сказать, что я привязана к какому-то месту. В силу возраста я легко адаптируюсь под события, происходящие в моей жизни. По поводу стран, в которых я проживала, то Италия у меня ассоциируется с пастой и дольче витой. Итальянцы умеют наслаждаться жизнью, её красками, они очень эмоциональные.

Франция — это красное вино и сыр. Французы знают толк в жизни, они всё делают со вкусом, с элегантностью, они очень свободолюбивы. У них даже есть девиз, который звучит как «Свобода, равенство, братство». И вот слово «свобода» во мне больше всего отзывается. Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди", — приводит слова Галявиевой «Реальное время».