«Ох уж эти визовые центры...» Елизавета Туктамышева показала фото в маске

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке, сделанном в визовом центре, спортсменка, надевшая маску, смотрит в камеру.

«Ох уж эти визовые центры...» — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Туктамышева не уточнила, в какую страну собралась получить визу.

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

