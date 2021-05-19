Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки не выступают с распущенными волосами

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, почему фигуристки на соревнованиях не выступают с распущенными волосами.



«Никогда на соревнованиях вы не увидите девочек с распущенными волосами. Всё должно быть аккуратно убрано без шпилек (они вываливаются) и покрыто лаком. Иначе волосы будут попадать в глаза, закрывать обзор, щекотать лицо. В общем, это очень неудобно.



К слову, даже длинный хвост недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Поэтому его тоже подбирают в пучок. Кто-то ещё плетёт косы, а кто-то просто коротко стрижётся.



Кстати, моя стрижка в юности была короткой именно из-за фигурного катания. Мне не нравились хвосты. А ещё раньше считалось, что такая стрижка делает тебя взрослее», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.