Ольга Бузова — Алине Загитовой: моя милая девочка. Будь счастлива

Певица Ольга Бузова, принимавшая участие в шоу «Ледниковый период», поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку, фигуристку Алину Загитову. Вчера, 18 мая, спортсменке исполнилось 19 лет.

Алина опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме» и написала: «19. Спасибо большое за ваши поздравления!» В комментарии Бузова обратилась к Алине: «Моя милая девочка. С днём рождения! Будь счастлива и здорова».

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитову также поздравила телеведущая и певица Регина Тодоренко: «С днём рождения, милая! Ты мегаталантлива».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.