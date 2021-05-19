Ольга Бузова — Алине Загитовой: моя милая девочка. Будь счастлива

Певица Ольга Бузова, принимавшая участие в шоу «Ледниковый период», поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку, фигуристку Алину Загитову. Вчера, 18 мая, спортсменке исполнилось 19 лет.
Алина опубликовала праздничный пост в своём «инстаграме» и написала: «19. Спасибо большое за ваши поздравления!» В комментарии Бузова обратилась к Алине: «Моя милая девочка. С днём рождения! Будь счастлива и здорова».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитову также поздравила телеведущая и певица Регина Тодоренко: «С днём рождения, милая! Ты мегаталантлива».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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