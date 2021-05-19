Опубликованы эффектные чёрно-белые фото Елизаветы Туктамышевой в Санкт-Петербурге

Фотограф Михаил Вильчук опубликовал на своей странице в «Инстаграме» чёрно-белые снимки, на которых изображена чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Фотографии сделаны в Санкт-Петербурге.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Михаила Вильчука.

Туктамышева отреагировала в комментариях смайлами с изображением рук, поднятых вверх.

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.