Опубликованы эффектные чёрно-белые фото Елизаветы Туктамышевой в Санкт-Петербурге
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Фотограф Михаил Вильчук опубликовал на своей странице в «Инстаграме» чёрно-белые снимки, на которых изображена чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. Фотографии сделаны в Санкт-Петербурге.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Михаила Вильчука.
Туктамышева отреагировала в комментариях смайлами с изображением рук, поднятых вверх.
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
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