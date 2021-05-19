«Педикюр класс!» Подписчики оценили селфи Алины Загитовой у зеркала

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось фото, на котором спортсменка делает селфи, стоя у зеркала.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Педикюр класс! Алина зайка»

«Вау! Огненная девушка».

«Всё думала, какой модели мне укороченные брючки купить, теперь знаю. Алиночка, как всегда, прекрасна!»

«Стройняшка наша любимая!»

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.