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«Педикюр класс!» Подписчики оценили селфи Алины Загитовой у зеркала

«Педикюр класс!» Подписчики оценили селфи Алины Загитовой у зеркала
Александр Насонов
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В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось фото, на котором спортсменка делает селфи, стоя у зеркала.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Педикюр класс! Алина зайка»
«Вау! Огненная девушка».
«Всё думала, какой модели мне укороченные брючки купить, теперь знаю. Алиночка, как всегда, прекрасна!»
«Стройняшка наша любимая!»

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.

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