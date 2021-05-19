Жулин — о своей книге: сложно про личную жизнь рассказывать. Поначалу в ужасе был

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал о работе над своей книгой.
«Дописал, 178 страниц получилось. Отправил издателям, они прислали ответ, что надо подправить, изменить, подчистить, добавить. Думаю, к сентябрю запустим. Писал сам, ни одного слова мне никто не помогал. Во время пандемии от нечего делать начал что-то набрасывать, потом показал жене, знакомым. Смотрю, смеются, нравится, живая история. Вите Петренко, Сергею Пономаренко отправил, чтобы почитали. Пономаренко так увлёкся, стал разные истории вспоминать, но почему-то про себя. Я ему: «Серёг, книга-то про меня». Но в ней много смешных моментов.
Самое сложное было про личную жизнь рассказывать. Поначалу я в ужасе был. Никого не хотел обидеть. Особо в личные детали не углублялся, всем и так всё понятно. Книга о моей жизни, с самого детства и дальше пошло, пошло… Пожалуй, самые скучные последние главы, где пишу: вот был чемпионат Европы, потом чемпионат мира и снова чемпионат Европы… Пытался это как-то оживить, но там много не придумаешь. А вот когда детство, юность, всякие хулиганства — там интересно. Как ездили в тур Коллинза и чудили. Есть что вспомнить», — приводит слова Жулина официальный сайт ФФККР.
Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР.
В 1986 году Александр женился на партнёрше по паре Майе Усовой. Этот брак продлился до начала 1990-х годов. В 2000 году он женился на фигуристке Татьяне Навке, которую в то время тренировал. В 2010 году они объявили о расставании. В 2011 году состоялась свадьба Жулина с фигуристкой Натальей Михайловой.
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