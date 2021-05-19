Медведева, Ягудин и Энберт примерили костюмы для шоу «Анна Каренина»

Участники нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина» примерили костюмы, в которых им предстоит выступать. Видео-бэкстейдж с фотосессии для спектакля опубликован на странице «Шоу Ильи Авербуха» в «Инстаграме».
В костюмах можно увидеть всех главных действующих лиц. Оксану Домнину в роли Анны Карениной, Максима Шабалина (Каренин), Романа Костомарова (Вронский), Евгению Медведеву (Кити), Александра Энберта (Левин), Татьяну Тотьмянину (Бетси), Максима Маринина (Беккер) и Алексея Ягудина (Истопник).
Видео можно посмотреть на странице «Шоу Ильи Авербуха» в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что у Медведевой и Энберта в шоу «Анна Каренина» будут парные номера.
Медведева, пропускавшая сезон-2020/2021 из-за травмы, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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