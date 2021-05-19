«Божественная красота!» Подписчики восхитились фото Александры Бойковой в белом купальнике

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Бойкова в белоснежном купальнике снялась на фоне заката на Мальдивах.
«Просто ещё один прекрасный закат в раю», — подписала снимки Бойкова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой и нежностью спортсменки.
iori._.sizuku: Ты как ангел в солнечном свете.
ksenia_kochik: Богиня!
elenazheba: Прекрасная нимфа.
lovely_sasha_trusova: Принцесса.
elenas730803: Божественная красота!
aleksandraalimova45: Восхитительная фигура! В белом окружении! Восторг!
leilakultanova: Саша, поделись, каково это быть самой красивой девушкой на Земле?
valentina.maximova.50: Дива! Красиво — это когда красиво: и в жизни, и на льду, и даже на Мальдивах.
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