«Божественная красота!» Подписчики восхитились фото Александры Бойковой в белом купальнике

Чемпионка Европы российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Бойкова в белоснежном купальнике снялась на фоне заката на Мальдивах.



«Просто ещё один прекрасный закат в раю», — подписала снимки Бойкова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой и нежностью спортсменки.



iori._.sizuku: Ты как ангел в солнечном свете.

ksenia_kochik: Богиня!

elenazheba: Прекрасная нимфа.



lovely_sasha_trusova: Принцесса.



elenas730803: Божественная красота!



aleksandraalimova45: Восхитительная фигура! В белом окружении! Восторг!

leilakultanova: Саша, поделись, каково это быть самой красивой девушкой на Земле?

valentina.maximova.50: Дива! Красиво — это когда красиво: и в жизни, и на льду, и даже на Мальдивах.