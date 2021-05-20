Оксана Баюл сравнила хореографа группы Тутберидзе с Моськой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в своём новом посте в «Инстаграме» вновь упомянула хореографа Алексея Железнякова, работающего в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Эзоповым языком пишутся басни: в образе Вороны с сыром показаны люди, падкие на лесть; в образе лающей на слона Моськи — посредственности, которые умеют лишь критиковать других, — это Железняков!



Но эзопов язык характерен не только для басни и притчи. Им могут быть написаны стихи, рассказы и целые романы. Например, повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» рассматривают как иносказательную критику советской власти и невежественного пролетариата, насаждающего свои порядки после революции 1917 года.



Иносказательный язык используется, когда нельзя называть вещи своими именами, например, из-за цензурных ограничений. Тогда в ход идут метафоры, эвфемизмы, аллюзии, ирония, гротеск», — написала Баюл в своём «инстаграме».