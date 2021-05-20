Оксана Баюл сравнила хореографа группы Тутберидзе с Моськой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл в своём новом посте в «Инстаграме» вновь упомянула хореографа Алексея Железнякова, работающего в группе тренера Этери Тутберидзе.
«Эзоповым языком пишутся басни: в образе Вороны с сыром показаны люди, падкие на лесть; в образе лающей на слона Моськи — посредственности, которые умеют лишь критиковать других, — это Железняков!
Но эзопов язык характерен не только для басни и притчи. Им могут быть написаны стихи, рассказы и целые романы. Например, повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» рассматривают как иносказательную критику советской власти и невежественного пролетариата, насаждающего свои порядки после революции 1917 года.
Иносказательный язык используется, когда нельзя называть вещи своими именами, например, из-за цензурных ограничений. Тогда в ход идут метафоры, эвфемизмы, аллюзии, ирония, гротеск», — написала Баюл в своём «инстаграме».
- 20 мая 2021
-
10:06
-
09:59
-
09:06
-
09:04
-
08:59
-
08:45
-
08:37
-
08:22
-
08:15
-
08:07
- 19 мая 2021
-
23:25
-
18:02
-
16:31
-
15:21
-
15:06
-
14:25
-
11:43
-
11:12
-
10:17
-
10:05
-
09:52
-
09:50
-
09:06
-
09:05
-
08:34
-
08:16
-
08:13
-
08:07
-
07:59
-
01:06
-
00:15
-
00:14
- 18 мая 2021
-
23:38
-
22:55
-
22:30