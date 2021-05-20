«У кого съёмки в два часа ночи?» Туктамышева показала фото в платье с глубоким декольте

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в эффектное платье с глубоким декольте, позирует перед камерой.

«У кого съёмки в два часа ночи? Правильно, у меня!» — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

Ранее были опубликованы эффектные чёрно-белые фото Туктамышевой в Санкт-Петербурге.