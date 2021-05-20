«Совершенный ангел». Подписчики оценили селфи 18-летней фигуристки Самодуровой

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала свежий пост на своей странице в «Инстаграме». 18-летняя спортсменка сделала селфи в очках и чёрной кофте.

«Красивая картинка», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Совершенный ангел. Потрясающее фото, Софья».

«Ну вот же она, красоточка».

«Соня, очень идут тебе эти очки! Здорово подобрала цвет линз и оправу!»

«Без ума от такой очаровашки».

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019.