Евгения Медведева побывала на тренировке детской команды по следж-хоккею

Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на тренировке детской следж-хоккейной команды «Спартак».

«Я пришла пообщаться с ребятами, мы, все спортсмены, должны поддерживать друг друга и учиться друг у друга. В любом виде спорта и в следж-хоккее важны выдержка и терпение. Конечно, нам всем хочется быстрых результатов, но так не бывает. Нужно терпение, трудолюбие и любовь к тому, что ты делаешь.



Универсального средства от волнения или чудодейственной таблетки не существует. От любого волнения помогает труд и усердные тренировки. Когда ты сделал в 250 раз больше от того, что требуется, то всё получится. Трудолюбие помогает подготовиться к испытаниям и со стороны здоровья, ментального состояния. Если всё это получается преодолевать, появляются силы и уверенность – рецепт простой», — приводит слова Медведевой «инстаграм-аккаунт» Team.Moonbear.

Фото с визита Евгении Медведевой на тренировку можно посмотреть в «инстаграме» Team.Moonbear.