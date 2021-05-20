Алексей Ягудин: не могу понять, зачем каждый год в Москве перекладывать плитку

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, в чём Москва для него лучше, чем Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон.
«Однозначно кухня. У нас рестораны гораздо круче, вкуснее и лучше во всех смыслах. Однозначно и культурная жизнь. В Москве очень много всего, очень богатая и разнообразная культурная жизнь.
Про всё остальное сложно говорить. Это как сравнить жёлтое с красным. Но ещё скажу, что наши люди — они какие-то другие. Понятно, что житель из Москвы чем-то отличается от жителя Южного Сахалина или Уфы. Но в целом русский человек сильно отличается от иностранцев. Мне нравится открытость, человечность и сила наших людей. Недаром у нас столько пословиц и поговорок, что русский с душой нараспашку, а русская женщина и коня на скаку остановит, и в избу горящую легко войдёт, кашу из топора приготовит.
Я считаю, что русские люди одаренные как никакие другие. Не знаю, почему, но это так. Мы не наигранные, честные, искренние, живые. Мы не роботы, скрывающие свои чувства, а, наоборот, очень эмоциональные и очень романтичные. Когда я говорю «русский человек», представляю такого парня, лежащего на лугу, с травинкой во рту и мечтающего о чем-нибудь прекрасном.
Москва сейчас гениальный город, удобный и комфортный. В последнее время она действительно очень изменилась в лучшую сторону. Честно, я даже не знаю, что мне сейчас не нравится в Москве. Единственное, что не могу понять, зачем каждый год перекладывать плитку", — приводит слова Ягудина «Москвич Mag».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.
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