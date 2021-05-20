«Глаза Алины берут сердце в плен!» Пользователи оценили фото Загитовой в маске

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось фото, на котором спортсменка с маской на лице пристально смотрит в камеру.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Ох уж эти глаза! Алина ещё удивляется, что её даже в маске узнают».
«Какое доброе утро. С нашей красавицей».
«Глаза Алины! Когда-то впечатлили слова Этери Георгиевны (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»): «Казалось, что они хотят зацепиться за меня». (Не дословно.) И с каждого фото эти красивейшие, умные, добрые глаза Алины проникают в душу, заново берут сердце в плен!»
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
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