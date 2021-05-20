9-летняя воспитанница «Ангелов Плющенко» выполнила аксель в 12 оборотов на удочке. Видео
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9-летняя фигуристка Арина Парсегова на тренировке выполнила аксель в 12 оборотов на удочке. Видео выложил Евгений Плющенко в «инстаграме».
В комментариях подписчики отреагировали на видео.
«Вот и прекрасно! Евгений вырастит своих чемпионов! Удачи тебе, успехов», «Аксель в 12,5 оборотов», «Кто придумает страховку-невидимку, тот чемпион», «Чудо-удочка какая-то», «Молодец, девочка, видно, что трудолюбивая».
Парсегова тренируется в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Девочка проходила просмотр у Этери Тутберидзе, однако через несколько месяцев перешла в академию Евгения Плющенко. Уходя, Арина поблагодарила Тутберидзе и всех сотрудников «Хрустального» — в особенности Сергея Розанова, с которым фигуристка продолжает работу в новой школе.
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