«Кукла Лиза». Туктамышева показала фото в белом платье

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в белое платье, делает селфи перед зеркалом.

«Кукла Лиза», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2577688483944277695/?hl=ru

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером российской спортсменки является Алексей Мишин.

Ранее Елизавета Туктамышева показала фото в эффектном вечернем платье с глубоким декольте.