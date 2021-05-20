В ФФККР объяснили, почему Загитова и Медведева не попали в сборную России на сезон-2021/22

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, почему пропустившие сезон-2020/2021 Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав национальной команды на олимпийский сезон-2021/2022. Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, а Медведева не выступала из-за проблем со спиной.

«При утверждении списка кандидатов в этом году мы руководствовались жёсткими критериями, установленными Министерством спорта России в настоящий момент. На все вопросы о Медведевой и Загитовой уже ответил президент ФФККР Александр Горшков. Он отметил, что в сборную попали те, кто заслужил это выступлениями в предыдущем сезоне. При всем уважении к заслугам триумфаторов Пхёнчхана», — приводит слова Когана «Р-Спорт».