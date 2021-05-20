В ФФККР объяснили, почему Загитова и Медведева не попали в сборную России на сезон-2021/22

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, почему пропустившие сезон-2020/2021 Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав национальной команды на олимпийский сезон-2021/2022. Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, а Медведева не выступала из-за проблем со спиной.
«При утверждении списка кандидатов в этом году мы руководствовались жёсткими критериями, установленными Министерством спорта России в настоящий момент. На все вопросы о Медведевой и Загитовой уже ответил президент ФФККР Александр Горшков. Он отметил, что в сборную попали те, кто заслужил это выступлениями в предыдущем сезоне. При всем уважении к заслугам триумфаторов Пхёнчхана», — приводит слова Когана «Р-Спорт».
- 20 мая 2021
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:36
-
13:07
-
11:37
-
11:06
-
10:06
-
09:59
-
09:06
-
09:04
-
08:59
-
08:45
-
08:37
-
08:22
-
08:15
-
08:07
- 19 мая 2021
-
23:25
-
18:02
-
16:31
-
15:21
-
15:06
-
14:25
-
11:43
-
11:12
-
10:17
-
10:05
-
09:52
-
09:50
-
09:06
-
09:05
-
08:34
-
08:16
-
08:13
-
08:07