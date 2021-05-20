Гендиректор ФФККР рассказал, сколько фигуристы отчисляют федерации от заработков в шоу

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, продолжают ли российские фигуристы отчислять проценты от своих заработков в шоу в, и если да, то сколько.

«В соответствии с правилами ISU национальная федерация имеет право удерживать до 10 процентов с призовых, заработанных фигуристами, и их доходов, полученных в шоу. В минувшем сезоне ни с одного спортсмена ни одной копейки с призовых денег ФФККР не удержала.

Мы понимаем, что из-за коронавируса сезон был скомкан, сократилось количество соревнований и шоу. В сложившейся ситуации поступить иначе не могли. И ещё раз отмечу, что все спортсмены сборной, включая юниоров, обеспечиваются всем необходимым для полноценной подготовки и участия в соревнованиях», — приводит слова Когана «Р-Спорт».