Ирина Слуцкая объяснила, почему в Думе должны быть представлены спортсмены

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась об участии спортсменов в политике.



«Для меня более странно, если в законодательные органы приходят только юристы и экономисты. Ведь когда мы, профессионалы в своей области, например, сталкиваемся со строительством спортивных объектов, где нет самых важных и нужных помещений, это ненормально. А юрист просто не задумывается о том, что хоккеисту нужен банальный душ. Или, например, сцену размещают рядом со строительной площадкой, где работает самосвал, потому что экономисту так выгоднее. И как будет работать артист, он не думает.



Поэтому я считаю, что в Думе должны быть представлены люди совершенно разных профессий: медики, спортсмены, артисты, грамотные управленцы, которые проконтролируют, чтобы закон можно было исполнить на практике. Любая сфера деятельности должна работать.



Если человек без профильного образования идёт на должность, например, министра, для меня это грустно. Но если спортсмен идёт и возглавляет спортивный комитет, чтобы решить накопившиеся проблемы, это другое дело. К чему эти стереотипы: если ты спортсмен, артист — ты априори дурак?



Вы знаете, сколько литературы читает рядовой ученик театрального училища? Начиная с Эзопа и заканчивая всеми томами Чехова! Говорят, спортсмены дураки, потому что они не учатся. А ничего, что я спортсменка и закончила три института — это никого не смущает? Поэтому от стереотипов надо избавляться», — цитирует Слуцкую «Комсомольская правда».

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