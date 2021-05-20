Щербакова — о Тутберидзе: целеустремлённая, полностью отдаётся фигурному катанию

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопросы о выборе между россиянками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой, предпочтении трёх титулов на чемпионате мира или одного на Олимпиаде, а также охарактеризовала заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.



«Алина Загитова или Евгения Медведева? Без комментариев. Я стараюсь не обсуждать других спортсменок. Тем более это некорректно, когда мы все действующие спортсменки, говорить про других как-то неправильно. Так что здесь оставлю без ответа



«Три раза быть первой на чемпионате мира или один раз победить на Олимпиаде? Здесь очень неоднозначно. Наверное, выберу победить на Олимпиаде, потому что Олимпиада — особенный старт для всех спортсменов.

Охарактеризовать Этери Тутберидзе тремя словами. Целеустремлённая, требовательная, а третье слово я зашифрую в нескольких: полностью отдаётся фигурному катанию и своей работе. Не знаю, как сказать одним словом, но как-то так», — сказала Щербакова на ютуб-канале Andrey_and_Pasha.