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Татьяна Тотьмянина показала фото со своим первым тренером

Татьяна Тотьмянина показала фото со своим первым тренером
Виталий Весёлый
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Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина на своей официальной странице в «Инстаграме» показала фотографию со своим первым тренером — Андреем Кислухиным.

«Первый тренер — Андрей Александрович Кислухин», — подписала фотографию Татьяна.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Татьяны Тотьмяниной в «Инстаграме».

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002−2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005). Тотьмянина замужем за чемпионом Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.

Ранее Тотьмянина поделилась подробностями о романе с женатым тренером Олегом Васильевым, который старше её на 22 года.

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