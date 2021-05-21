Татьяна Тотьмянина показала фото со своим первым тренером

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина на своей официальной странице в «Инстаграме» показала фотографию со своим первым тренером — Андреем Кислухиным.



«Первый тренер — Андрей Александрович Кислухин», — подписала фотографию Татьяна.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Татьяны Тотьмяниной в «Инстаграме».

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002−2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005). Тотьмянина замужем за чемпионом Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.



Ранее Тотьмянина поделилась подробностями о романе с женатым тренером Олегом Васильевым, который старше её на 22 года.