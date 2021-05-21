«Встреча с сыном всё ближе». Волосожар сообщила, как она изменилась во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе сообщившая о беременности, опубликовала пост, посвящённый предстоящему прибавлению в семействе, и рассказала, как она изменилась за этот период.

«Наша встреча с сыном всё ближе. И многие спрашивают, изменилась ли я как-то во время беременности? Мне кажется, я стала спокойнее, стала не такой переживательной мамой, уже не такая курица-наседка. Ну и плюс как-то стала рассудительнее, начала практичнее подходить к разным вопросам. Из серии: не паникую, как мне все успеть, а спокойно принимаю, что мне нужна няня.

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Много думаю, читаю, планирую, как выстроить нашу бытовую жизнь дальше, как воспитывать Анжелику, чем увлекать. Соответственно, хочу разгрузить немного наших бабушек и уже привлекать к воспитанию Ликуси профессионалов. В общем стала более размеренной и структурированной что ли. Не знаю, останется ли это со мной после родов. Но ждать осталось не так и долго, скоро всё узнаем», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).