«Лев и Скорпион». Оксана Баюл показала фото с гимнасткой Лилией Подкопаевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Подкопаевой.
«Лев и Скорпион», — подписала снимок Баюл.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
Одна из подписчиц спросила: «Оксана, а вы с Подкопаевой общаетесь и сейчас? Она тоже сейчас живёт вроде в Америке?» Баюл ответила: «Да».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
Подкопаева — абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996). Лилия намеревалась продолжить соревнования после Олимпийских игр 1996 года и была включена в состав сборной Украины на чемпионат мира 1997 года. Однако из-за травм не приняла участия в соревнованиях, а затем завершила карьеру.
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