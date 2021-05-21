«Лев и Скорпион». Оксана Баюл показала фото с гимнасткой Лилией Подкопаевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала фото с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Подкопаевой.

«Лев и Скорпион», — подписала снимок Баюл.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

Одна из подписчиц спросила: «Оксана, а вы с Подкопаевой общаетесь и сейчас? Она тоже сейчас живёт вроде в Америке?» Баюл ответила: «Да».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).

Подкопаева — абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996). Лилия намеревалась продолжить соревнования после Олимпийских игр 1996 года и была включена в состав сборной Украины на чемпионат мира 1997 года. Однако из-за травм не приняла участия в соревнованиях, а затем завершила карьеру.