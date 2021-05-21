«Первый сальхов». Оксана Баюл показала видео с тренировки своей пятилетней дочки

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео с тренировки своей пятилетней дочери Софии.

«Первый сальхов», — подписала первое видео Баюл.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

«Обычно в фигурном катании всё происходит так: не смог быть одиночником — идёшь в парное катание, не стал парником — идёшь в танцы, не стал танцором — идёшь в тренеры, нет — идёшь в судьи. А мы с Софией просто любим кататься. Ножка рёбрышком сзади, оттолкнулась, развернулась, коленки мягкие и вообразили книжечку на голове, и поехали. Моя любимая фраза: я не стараюсь быть лучше всех остальных, я стараюсь быть лучше себя самой», — написала Баюл.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).