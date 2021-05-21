«Первый сальхов». Оксана Баюл показала видео с тренировки своей пятилетней дочки

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала видео с тренировки своей пятилетней дочери Софии.
«Первый сальхов», — подписала первое видео Баюл.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
«Обычно в фигурном катании всё происходит так: не смог быть одиночником — идёшь в парное катание, не стал парником — идёшь в танцы, не стал танцором — идёшь в тренеры, нет — идёшь в судьи. А мы с Софией просто любим кататься. Ножка рёбрышком сзади, оттолкнулась, развернулась, коленки мягкие и вообразили книжечку на голове, и поехали. Моя любимая фраза: я не стараюсь быть лучше всех остальных, я стараюсь быть лучше себя самой», — написала Баюл.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
- 21 мая 2021
-
09:36
-
09:18
-
08:45
-
08:31
-
08:21
-
08:12
-
00:34
- 20 мая 2021
-
23:24
-
23:12
-
17:56
-
16:16
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:36
-
13:07
-
11:37
-
11:06
-
10:06
-
09:59
-
09:06
-
09:04
-
08:59
-
08:45
-
08:37
-
08:22
-
08:15
-
08:07
- 19 мая 2021
-
23:25
-
18:02
-
16:31
-
15:21
-
15:06
-
14:25
-
11:43