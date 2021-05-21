Татьяна Тарасова — Елене Буяновой: здоровья, здоровья! Счастья в работе и жизни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения призёра чемпионата мира, трёхкратного призёра чемпионатов Европы Елену Буянову. Сегодня, 21 мая, Буяновой исполняется 58 лет.

«Лена, поздравляю с днём рождения! Здоровья, здоровья! Счастья в работе, счастья в жизни. Всегда рядом. ТАТ» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В 1984 году Елена завершила карьеру и стала тренером. Наиболее успешные ученики Елены Беяновой — Ольга Маркова, Андрей Грязев, Элене Гедеванишвили, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Артем Бородулин, Максим Ковтун, Мария Сотскова, Артур Даниелян, Полина Цурская, Андрей Грязев. Некоторое время Буянова тренировала Марию Бутырскую и Алину Гершкович.