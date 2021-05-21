«Кайфы». Елизавета Туктамышева показала, как загорает в купальнике

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в купальник, загорает на солнце, причём температура воздуха, по её словам, составляет 31°С.
«31°С. Кайфы», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2578420518162004469/?hl=ru
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером российской спортсменки является Алексей Мишин.
Ранее Елизавета Туктамышева показала фото в белом платье, назвав себя куклой.
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