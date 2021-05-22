«Нежность внутри». Елизавета Туктамышева показала чёрно-белые снимки в откровенном топе

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию чёрно-белых фотографий. Фигуристка позирует в чёрном кроп-топе, её волосы небрежно распущены.

«Нежность внутри», — подписала снимки Туктамышева.

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Елизавета получила немало восторженных комплиментов от подписчиков.

fskatingspb: Лиза, невероятная.

fersputtt: Волшебство…

alina_klose: Красивая, харизматичная и обаятельная.



shestakov326: Очень нежная и задумчивая



dietolog_lis: Лиза, вы огонь. Самая несравненная среди остальных фигуристок. Страсть, сила.

natashasmartinsta: Какая вы нежная и чувственная на этих снимках!

petelnikoff: Какая восхитительная леди, вы, Елизавета. Видеть вас это неописуемо. Счастье и восторг!!! Вы легко можете быть прекраснейшей фото моделью и покорить мир ещё и этим талантом.