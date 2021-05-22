Алёна Косторная окончила школу и побывала на последнем звонке. Фото

Российская фигуристка Алёна Косторная стала выпускницей школы № 2098 города Москвы и побывала на последнем звонке. Соответствующие фотографии были размещены на странице KOSTORNAIA TEAM в «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице KOSTORNAIA TEAM в «инстаграме».

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.



Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье 2020 года. В марте 2021 года стало известно о возвращении Алёны в группу Тутберидзе.