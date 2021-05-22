Алёна Косторная окончила школу и побывала на последнем звонке. Фото
Поделиться
Российская фигуристка Алёна Косторная стала выпускницей школы № 2098 города Москвы и побывала на последнем звонке. Соответствующие фотографии были размещены на странице KOSTORNAIA TEAM в «инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице KOSTORNAIA TEAM в «инстаграме».
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье 2020 года. В марте 2021 года стало известно о возвращении Алёны в группу Тутберидзе.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
09:17
-
00:59
-
00:41
- 21 мая 2021
-
20:25
-
13:15
-
11:52
-
09:36
-
09:18
-
08:45
-
08:31
-
08:21
-
08:12
-
00:34
- 20 мая 2021
-
23:24
-
23:12
-
17:56
-
16:16
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:36
-
13:07
-
11:37
-
11:06
-
10:06
-
09:59
-
09:06
-
09:04
-
08:59
-
08:45
-
08:37
-
08:22
-
08:15
-
08:07
- 19 мая 2021
-
23:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам