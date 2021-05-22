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Команда Тутберидзе поздравила Усачёву с днём рождения в стихах

Команда Тутберидзе поздравила Усачёву с днём рождения в стихах
Виталий Весёлый
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Команда тренера Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме» поздравила российскую фигуристку Дарью Усачёву с днём рождения. Сегодня, 22 мая, Дарье исполнилось 15 лет.

«С днём рождения, Даша!
Пусть в спорте ждут тебя награды,
Родные люди будут рядом,
Пусть исполняются желания,
Здоровья, счастья, процветания!» — говорится в поздравительном тексте.

Фото можно посмотреть на странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Усачёва — бронзовый призёр финала Кубка России — 2020/2021. В декабре 2020 года она дебютировала на взрослом чемпионате России. После короткой программы шла третьей, но в итоге, несмотря на чистый прокат произвольной программы, стала четвёртой. В сезоне-2019/2020 Дарья завоевала серебро на юниорском чемпионате мира и стала третьей в финале юнирского Гран-при.

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