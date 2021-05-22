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«Плавим лёд». Плющенко показал зажигательное представление с учениками своей академии

«Плавим лёд». Плющенко показал зажигательное представление с учениками своей академии
Виталий Весёлый
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, на котором вместе с учениками своей академии исполнил зажигательное представление на льду.

«Плавим лёд на сборах», — подписал видеозапись Плющенко.

Плющенко с учениками своей академии показал яркое представление на льду

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

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