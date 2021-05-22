Т. Тарасова — беременной Волосожар: ждём сыночка. Пусть всё будет хорошо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила двукратную олимпийскую чемпионку Татьяну Волосожар с предстоящим прибавлением в семействе.



«Танюха, поздравляю! Ждём вместе с тобой, с вами сыночка. Пусть всё пройдет хорошо! Здоровья и любви», — написала Тарасова на своей официальной странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).