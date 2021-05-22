«Она поёт о нереальной мощи русской женщины». Слуцкая поддержала Манижу на Евровидении

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась в поддержку российской исполнительницы Манижи, которая сегодня, 22 мая, примет участие в финале конкурса песни Евровидения-2021.

«Моё лицо, когда я впервые увидела номер Манижи, с которым она представляет нашу страну на Евровидении. А потом пересмотрела ещё пару раз. И вот что надумала.



Это определённо то, чего раньше никогда не было. Да, эпатажно. Да, не вписывается в привычное понимание того, каким должен быть, на мой взгляд, номер для Евровидения. Но, может, это и неплохо?



Очень многие пишут, что смысл песни позорит нашу страну и подрывает авторитет русских женщин. Но мне кажется, если вслушаться, то она, скорее, высмеивает стереотипы, которые преследуют нас на протяжении жизни. И как раз поёт о нереальной силе и мощи русской женщины.



В любом случае никто не заслуживает хейта. Буллинг — это всегда плохо. И то, что повалилось на Манижу в соцсетях, категорически неправильно. Мы, наоборот, должны поддержать участницу от своей страны. Тем более, что её выбрали народным голосованием.



Думаю, чем меньше в нас злобы, желчи и чем больше умения принимать разные точки зрения — тем лучше», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Слуцкой в «Инстаграме».