«Она поёт о нереальной мощи русской женщины». Слуцкая поддержала Манижу на Евровидении

Двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась в поддержку российской исполнительницы Манижи, которая сегодня, 22 мая, примет участие в финале конкурса песни Евровидения-2021.
«Моё лицо, когда я впервые увидела номер Манижи, с которым она представляет нашу страну на Евровидении. А потом пересмотрела ещё пару раз. И вот что надумала.
Это определённо то, чего раньше никогда не было. Да, эпатажно. Да, не вписывается в привычное понимание того, каким должен быть, на мой взгляд, номер для Евровидения. Но, может, это и неплохо?
Очень многие пишут, что смысл песни позорит нашу страну и подрывает авторитет русских женщин. Но мне кажется, если вслушаться, то она, скорее, высмеивает стереотипы, которые преследуют нас на протяжении жизни. И как раз поёт о нереальной силе и мощи русской женщины.
В любом случае никто не заслуживает хейта. Буллинг — это всегда плохо. И то, что повалилось на Манижу в соцсетях, категорически неправильно. Мы, наоборот, должны поддержать участницу от своей страны. Тем более, что её выбрали народным голосованием.
Думаю, чем меньше в нас злобы, желчи и чем больше умения принимать разные точки зрения — тем лучше», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Слуцкой в «Инстаграме».
- 22 мая 2021
-
15:44
-
14:06
-
13:41
-
12:59
-
12:41
-
10:59
-
10:41
-
09:17
-
00:59
-
00:41
- 21 мая 2021
-
20:25
-
13:15
-
11:52
-
09:36
-
09:18
-
08:45
-
08:31
-
08:21
-
08:12
-
00:34
- 20 мая 2021
-
23:24
-
23:12
-
17:56
-
16:16
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:36
-
13:07
-
11:37
-
11:06
-
10:06
-
09:59
-
09:06
-
09:04