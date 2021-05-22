«Всё болит, но я не унываю». Елизавета Туктамышева станцевала после первой тренировки

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева зажигательным танцем в номере отметила начало тренировочных сборов перед олимпийским сезоном.

«Всем хорошего дня! Пусть у вас будет такое же классное настроение. Всё болит после первого дня, но я не унываю. Сделала себе мини-разминку», — подписала Туктамышева видео в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Туктамышева, вошедшая в основной состав сборной России, вместе с другими спортсменами из группы Алексея Мишина до 3 июня находится на сборе в Кисловодске. Если позволит ситуация с коронавирусом, летом санкт-петербургские фигуристы проведет ещё два зарубежных сбора: 12-25 июня во Франции и с 25 июля по 8 августа в Эстонии.