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«Эти бесконечные ноги!» Подписчики восхитились видео Виктории Синициной в необычном платье

«Эти бесконечные ноги!» Подписчики восхитились видео Виктории Синициной в необычном платье
Елена Чистова
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Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео-backstage со съёмок. Фигуристка позирует в оригинальном объёмном мини-платье белого цвета. На голову Виктории накинута нитка бус, ещё одни бусы она держит в руке.

Видео можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

Подписчики восхитились необычным образом фигуристки.

ksunyat: Красотка! Ноги и платье.

evgenirumkin: Роскошные ноги.

potapovanadezhda2: Платье вообще бомба!!!

e.ledovskay: Волшебная.

spirina_tatyana_: Эти бесконечные ноги! Викуля очень нежная и очаровательная!

3455_vlad: Невероятная Вика! Фантастическая Вика, теперь сердцами нашими завладела навечно!

_victoria_nikita_: Вау! Богиня красоты, нежности, тепла

vitoiro3: Просто шикарная красота и грация!

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