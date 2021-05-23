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Елизавета Туктамышева отработала вращения на тренировке. Видео

Елизавета Туктамышева отработала вращения на тренировке. Видео
Виталий Весёлый
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» разместила видео с тренировки. Спортсменка отработала вращения.

Елизавета Туктамышева отработала вращения на тренировке

Елизавета, вошедшая в основной состав сборной России, вместе с другими спортсменами из группы Алексея Мишина до 3 июня находится на сборе в Кисловодске. Если позволит ситуация с коронавирусом, летом санкт-петербургские фигуристы проведут ещё два зарубежных сбора: 12–25 июня во Франции и с 25 июля по 8 августа в Эстонии.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.

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