Елизавета Туктамышева отработала вращения на тренировке. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» разместила видео с тренировки. Спортсменка отработала вращения.

Елизавета Туктамышева отработала вращения на тренировке

Елизавета, вошедшая в основной состав сборной России, вместе с другими спортсменами из группы Алексея Мишина до 3 июня находится на сборе в Кисловодске. Если позволит ситуация с коронавирусом, летом санкт-петербургские фигуристы проведут ещё два зарубежных сбора: 12–25 июня во Франции и с 25 июля по 8 августа в Эстонии.



Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.