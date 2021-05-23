Тренер по фигурному катанию, выстреливший в голову женщины, явился с повинной

Тренер по фигурному катанию, выстреливший в голову женщине, явился с повинной. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошёл вчера, 22 мая, в Москве. Мужчиной оказался 42-летний Денис Егоров. По имеющимся кадрам видно, что разговор Егорова и двух женщин, приехавших к нему с целью договориться о занятиях, состоялся у подъезда. Внезапно мужчина продемонстрировал собеседницам пистолет, после чего стал направлять его в сторону каждой из них.



Одной из них он приставил оружие ко лбу и выстрелил. Сообщалось, что заряд не пробил кость, однако сильно повредил лицо женщины. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая, как сообщалось ранее, тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.

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