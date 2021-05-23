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Сын Плющенко одержал победу на турнире Москомспорта в 1-м юношеском разряде

Сын Плющенко одержал победу на турнире Москомспорта в 1-м юношеском разряде
Виталий Весёлый
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Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, победил на турнире МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!» Поздравительный текст по этому случаю был размещён на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

«Добрый воскресный день. Поздравляем Александра Плющенко с победой по 1-му юношескому разряду на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето! » Молодец, Александр! Отличное выступление», — говорится в поздравлении.

Фото можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Ранее Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, на котором вместе с учениками своей академии исполнил зажигательное представление на льду.

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