Сын Плющенко одержал победу на турнире Москомспорта в 1-м юношеском разряде

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, победил на турнире МССУОР № 4 имени А. Я. Гомельского Москомспорта «Скоро лето!» Поздравительный текст по этому случаю был размещён на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».



«Добрый воскресный день. Поздравляем Александра Плющенко с победой по 1-му юношескому разряду на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето! » Молодец, Александр! Отличное выступление», — говорится в поздравлении.

Фото можно посмотреть на официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Ранее Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, на котором вместе с учениками своей академии исполнил зажигательное представление на льду.