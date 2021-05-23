Выстреливший в женщину тренер по фигурному катанию был судим

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров, выстреливший в голову женщине, ранее был судим, сообщает РЕН ТВ.

По сведением источника, его привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



Напомним, инцидент произошёл вчера, 22 мая, в Москве. К Егорову приехали две женщины, чтобы договориться о тренировках. Разговор состоялся у подъезда. У мужчины оказался в руке пистолет, после чего он стал направлять его в сторону каждой из собеседниц.



Одной из женщин он приставил оружие ко лбу, после чего раздался выстрел. Сообщалось, что заряд не пробил кость, но сильно повредил лицо женщины. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая, по имеющейся информации, тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.