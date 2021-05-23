Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Выстреливший в женщину тренер по фигурному катанию был судим

Выстреливший в женщину тренер по фигурному катанию был судим
Виталий Весёлый
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров, выстреливший в голову женщине, ранее был судим, сообщает РЕН ТВ.

По сведением источника, его привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, инцидент произошёл вчера, 22 мая, в Москве. К Егорову приехали две женщины, чтобы договориться о тренировках. Разговор состоялся у подъезда. У мужчины оказался в руке пистолет, после чего он стал направлять его в сторону каждой из собеседниц.

Одной из женщин он приставил оружие ко лбу, после чего раздался выстрел. Сообщалось, что заряд не пробил кость, но сильно повредил лицо женщины. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая, по имеющейся информации, тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.

Новость по теме
Тренер по фигурному катанию, выстреливший в голову женщины, явился с повинной
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021