Тренер Павлюченко и Ходыкина поделился подробностями их подготовки к следующему сезону

Бронзовые призёры чемпионата Европы 2020 года в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин проведут в июне сбор в Сочи. Об этом сообщил их тренер Сергей Доброскоков.
«С 3 по 21 июня Даша и Денис проведут сбор на базе «Юг-Спорт» в Сочи, будут работать там с тренером Сергеем Росляковым. Я буду в это время (с 5 по 28 июня) неподалёку с юниорами в «Сириусе». Ребята постепенно набирают форму, Даша восстанавливает навыки после болезни. Прыжки уже усложнили, элементы восстановили. Готовимся к новому сезону серьёзно», — приводит слова Доброскокова «Р-Спорт».
В сезоне-2020/2021 Павлюченко и Ходыкин стали третьими на чемпионате России. В финале Кубка страны они заняли второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, и не отобрались на чемпионат мира.
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