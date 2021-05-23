«Он всегда агрессивный». Знакомая — о тренере по фигурному катанию, стрелявшем в женщину

Знакомая тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, выстрелившего женщине в голову из сигнального пистолета в Москве, рассказала, что мужчина часто вёл себя довольно агрессивно и сыпал угрозами — якобы в шутку.



«Он всегда агрессивный, всегда со всеми воюет, всем угрожает. Все уже настолько привыкли, что он угрожает. Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает», — приводит слова женщины РЕН ТВ.



В тот день знакомая стала свидетелем инцидента. Она рассказала, что собеседницам тренера изначально казалось, что это очередная злая шутка. Пострадавшая не поверила в серьёзность его намерений и на мгновение даже рассмеялась, однако затем раздался выстрел.

«Подходим к подъезду. Он стоит у подъезда, у порога стоит бутылка пива, лежит пистолет. Соответственно, никто же не подумал, что у него там пистолет. Подходим, и пострадавшая говорит: «А ты чего с пистолетом гулять уже ходишь?» Он говорит: «Да, время такое». Так, тоже в шутку. Поднимает его и начинает на меня направлять. Я говорю: «Убирай». Он такой: «Ты что, испугалась, что ли?» Он наставляет ей в лоб. А ты, говорит, боишься? Она начинает смеяться. Он говорит: «А чего ты ржёшь-то?» И начинает просто стрелять», — рассказала женщина.

По словам свидетельницы, после этого тренер завёл пострадавшую в подъезд, где пытался оказать первую помощь.



Напомним, к Егорову приехали две женщины, чтобы договориться о тренировках. Разговор состоялся у подъезда. У мужчины оказался в руке пистолет, после чего он стал направлять его в сторону каждой из собеседниц.



Одной из женщин он приставил оружие ко лбу, после чего раздался выстрел. Сообщалось, что заряд не пробил кость, но сильно повредил лицо женщины. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая, по имеющейся информации, тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.